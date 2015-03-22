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القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مهمات للسكة الحديد بالمنيا

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القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مهمات للسكة الحديد بالمنيا القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة مهمات للسكة الحديد بالمنيا

أرشيفية

ألقت شرطة النقل والمواصلات بالمنيا ، القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة 38 قطعة فرامل مختلفة الحجم من على شريط السكة الحديد وتحميلها على تروسيكل بقصد بيعها ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضربالواقعه ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ، إخطاراً من شرطة النقل والمواصلات ، بالقبض على مصطفى . م . ع 26 سنه عاطل ، وطه . ع . ش 19 سنه عاطل ، أثناء شروعهما فى سرقة 29 قطعة فرامل و9 قطع حديديه مختلفة الاحجام من على شريط السكه الحديد المواجه لمبنى الادارة ، وتحميلها على تروسيكل بدون لوحات معدنيه ، وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط أقرا بإرتكبهما الواقعة.

تحرر محضر بالواقعه برقم 8407 لسنة 2015 جنح قسم المنيا ، وتولت النيابه التحقيق .

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