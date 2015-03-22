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الشرطة تواصل البحث عن أسباب واقعة انتحار طالب بالمنيا​

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الشرطة تواصل البحث عن أسباب واقعة انتحار طالب بالمنيا​ الشرطة تواصل البحث عن أسباب واقعة انتحار طالب بالمنيا​

أرشيفية

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا، جهودها لمعرفة ملابسات وظروف انتحار طالب بمركز مغاغة.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتلقيه إشارة من مستشفي العدوة العام، بوصول طارق-م-ر طالب، جثة هامدة، وبه علامات شنق حول الرقبة، وبإنتقال العميد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال المنيا، وسؤال محمد-ر-ش- والد الطالب، قرر بأنه كان خارج المنزل وعقب عودته فوجئ بأن نجله معلق من رقبته بحبل يتدلي من سلم خشبي بالطابق الثاني من المنزل، وعلل قيامه بذلك نييجة قيامه بتعنيفة وتوبيخه له، بسبب أهماله وتقصيره في دراسته وعدم حرصة علي المذاكرة، وخروجه كثيراً من المنزل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في الوفاة.

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