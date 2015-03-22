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منظمة إسلامية تدين إجبار طلاب مسلمين بفرنسا على تناول لحم الخنزير

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منظمة إسلامية تدين إجبار طلاب مسلمين بفرنسا على تناول لحم الخنزير منظمة إسلامية تدين إجبار طلاب مسلمين بفرنسا على تناول لحم الخنزير

الإيسيسكو

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “ايسيسكو” إجبار تلاميذ مسلمين في إحدى المدارس شرق فرنسا على أكل وجبات تتضمن لحم الخنزير.

ونددت الإيسيسكو بقرار عمدة منطقة”Chalon-sur-Saône”، حذف وجبات الغذاء الخالية من لحم الخنزير وفرض وجبات موحدة، ما يعني إجبار كل التلاميذ بمن فيهم المسلمين على تناول لحم الخنزير حصرا.

وأشار عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو إلى أن إجبار التلاميذ على تناول هذه الوجبات هو تعسف ظالم يتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع إعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أنه من غير المعقول أن يفرض على التلاميذ المسلمين شيئا محرما في دينهم.

ودعا المدير العام للإيسيسكو الفرنسية إلى وقف هذا القرار، والعمل على حماية حقوق المواطنين الفرنسيين المسلمين الدينية والثقافية.

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