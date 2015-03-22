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#في_الكلاسيكو - جاريدو لـ في الجول: أعرف لماذا برشلونة أقوى.. وميسي الأفضل في التاريخ

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#في_الكلاسيكو - جاريدو لـ في الجول: أعرف لماذا برشلونة أقوى.. وميسي الأفضل في التاريخ #في_الكلاسيكو - جاريدو لـ في الجول: أعرف لماذا برشلونة أقوى.. وميسي الأفضل في التاريخ

تحدث خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي إلى FilGoal.com في حوار مطول، نال منه الكلاسيكو جزء بوصفه ربما "أهم لقاء كرة قدم" في العالم من حيث الشعبية على مستوى الأندية.

وينشر FilGoal.com حوارا مطولا مع جاريدو تطرق فيه لكل ما عاشه في رحلته مع الأهلي، فانتظرونا قريبا..

أما الآن، فيقدم FilGoal.com جزء قصيرا من الحوار، والذي تطرق لموقعة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد في ملعب كامب نو.

يقول جاريدو: "بالنسبة لي، برشلونة لديهم أفضلية ربما على ريال مدريد".

وأوضح سببه "برشلونة لديه ميزة كبيرة، وهي الحفاظ على مستوى لاعبيه والأهم أن لديه هوية في أرض الملعب".

ثم أفاد مدرب فياريال الأسبق "أنشيلوتي مدرب كبير، وأنشأ كرة جميلة في ريال مدريد، لكن...".

وتابع "منذ سنوات برشلونة يلعب بالطريقة نفسها، بينما ريال مدريد تلقى أشياء كثيرة من جوزيه مورينيو ثم كارلو أنشيلوتي".

واستدرك "طبعا لا يمكن التنبؤ بالنتيجة، لأن برشلونة وريال مدريد لديهما ما يجعل المباراة قوية وصعب التعرف على بطلها".

الأفضل في التاريخ

وعن صدام نجمي كرة القدم الأبرز في العالم كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد وليونيل ميسي ساحر برشلونة، تحدث المدرب الإسباني الفائز مع الأهلي بالسوبر المحلي والكونفدرالية الإفريقية.

وصرح جاريدو لـFilGoal.com "حسنا، رونالدو لاعب ممتاز طبعا.. لا شك في ذلك".

ثم أضاف "لكن بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل.. في التاريخ، هو الأفضل".

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