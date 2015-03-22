أبحاث أمريكية: فيتامين "د" يمنع حدوث مرض السكر النوع 2 وانسداد الشرايين

أكد باحثون أمريكيون، أن فيتامين "د" يلعب الدور الرئيسى فى الوقاية من الالتهاب الذى يؤدى إلى مرض السكر النوع الثانى وتصلب الشرايين.

وقام الباحثون بمدرسة الطب بجامعة "واشنطن " فى دراسة سابقة بتقديم الأبحاث التى تؤكد معالجة فيتامين "د" لمرض السكر النوع الثانى وأمراض القلب، فى الوقت الذى فحصت فيه الدراسة الجديدة الفئران التى تفتقر إلى القدرة على معالجة فيتامين "د" فى الخلايا المناعية التى ينطوى عليها الالتهاب، حيث وجد أن الجلوكوز زائد وتراكم فى لويحات فى الأوعية الدموية به.

وقال الدكتور كارلوس برنال، إن تعطيل مرض السكر لمستقبلات فيتامين "د" يعمل على زيادة فرص تصلب الشرايين، لذلك خلص إلى أن تطبيع مستويات فيتامين "د" قد يكون له تأثيرا عكسيا.