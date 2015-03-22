احذر.. انخفاض السكر فى الدم علامة مبكرة للإصابة به مستقبلا

أرسل قارئ 26 عاما يسأل، أظهر تحليل عشوائى للسكر أجريته صباحا أننى أعانى من سكر منخفض 50، وتكررت هذه النسبة عدة مرات، فهل أعانى من مشكلة؟

الدكتور محمد المنيسى استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن حذر من انخفاض نسب السكر فى الدم بشكل ملحوظ، وأوضح أنه عرض يصيب البعض بشكل متكرر، وهو ما قد يجعلهم عرضة للإصابة بالسكر فى المستقبل.

انخفاض السكر خطر مؤجل

إجراءات صحية وقائية من الإصابة بالسكر

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>وتابع المنيسى قائلا "يعانى البعض من حالة انخفاض شديد فى سكر الدم، وهو ما يدفعهم لقياسه بشكل عشوائى، ويجب الحذر من تكرار هذا الانخفاض، فإذا كان العرض غير متكرر لا خوف منه، أما فى حالة التكرار فلابد من اتخاذ إجراءات سريعة للوقاية المبكرة من الإصابة بالسكر، فنسبة السكر المنخفضة دلالة على مشكلة يعانى منها الجسم، وهى مساوية لنفس مشكلة ارتفاع نسبته بشدة، ما يجعله خطرا مؤجلا، ويصبح هذا المريض عرضة للإصابة بالسكر أكثر من الأشخاص العاديين".>وأضاف أنه يجب على المريض السائل أن يعرض حالته على مختص باطنة وسكر، مع إجراء تحليل سكر تراكمى "هيموجلوبين سكرى" تظهر خلاله نسبة السكر فى الدم لثلاث شهور سابقة، وعلى المريض الاهتمام بمعادلة طعامه، وتقليل نسب السكر والدسم والدهون والخبر الأبيض، والدقيق الأبيض، وتقليل كتلة الجسم، والتخلص من السمنة الموضعية، وخاصة مريض بالسكر المزمن، حتى يتوخى الحذر ويتجنب الإصابة بالسكر فى المستقبل.

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