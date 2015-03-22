خمسة نصائح تخلصك من دهون البطن

بروز البطن الناتج عن تراكم الدهون يمثل مشكلة كبيرة لأصحابها، لا تقتصر فقط فى الأسباب الجمالية بقدر ما تمثله من خطورة صحية شديدة نظرا لاحتواء منطقة الوسط على أهم أعضاء الجسم وأكثرها تأثرا بتراكم الدهون كالكبد والكلى.

وأهم الطرق التى تساعد على التخلص من دهون البطن يلخصها خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة فى خمسة نقاط أساسية هم:

1- تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا، والتى تساعد على إتمام جميع العمليات الحيوية بالجسم بالصورة الصحيحة، ومنها عملية حرق الدهون.

>2- تناول الطعام فى صورته الأولية الطازجة قدر المستطاع وتجنب تسوية الطعام بشكل كامل.

>3- امضغ الطعام جيدا: فعدم مضغ الطعام يؤدى إلى الإصابة بانتفاخات المعدة وصعوبة الهضم، وهو ما يعمل مع الوقت على زيادة حجمها، كما يساهم أيضا فى تناول المزيد من الطعام الذى يؤدى بدورة إلى الإصابة بالسمنة.

>4- لا تهمل وجبة الإفطار فهى أهم وجبات اليوم والتى تجنب الشعور بالجوع، وبالتالى تقلل فرص تناول المزيد من الطعام فى الساعات المتأخرة من الليل، والتى تعد من أكثر العادات تسببا فى تراكم دهون الجسم.

>5- مارس الرياضة بشكل يومى كرياضة المشى، واحرص أثنائها على جذب البطن للداخل فهذا يساهم فى تقوية عضلات البطن ومنع ترهلها، ويساعد أيضا على حرق الدهون المتركزة بها.

- 11طريقة مذهلة وسهلة للتخلص من الكرش والحصول على بطن مشدودة.. تقليل الملح فى الأكل وشفط البطن.. وكثرة شرب المياه واللب السورى والسمك والأفوكادو.. ولعب الرياضة والتجديف لاستعادة الرشاقة وشد العضلات

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