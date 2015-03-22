ميريام فارس ترقص على "دقوا الطبول" في دبي

في الحفل الختامي لأسبوع الموضة، حضرت النجمة اللبنانية ميريام فارس لتقدم بعض النصائح للحضور، حيث كان في انتظارها في المول جمهور اصطف على السلالم وحول "منصة الفاشن"، التي أعدت خصيصاً وبعد عرض الأزياء أطلت ميريام بفستان رمادي قصير وسط تصفيق حاد وبدأت بأغنية "دقوا الطبول"، وهي ترقص الخليجي على المسرح وبعدها رحبت بالحضور وبوسائل الإعلام وقالت: ما لا يعلمه الجمهور أنهم مثلما هم ينتظرون النجم المفضل لديهم، نحن أيضاً كفنانين ننتظر جمهوراً لنسعد بهم وبوجودهم فصفق لها كل الحضور، فيما قالت عن الموضة: "إنها هامة جداً لهذا العصر فكل شيء من حولنا يتطور ويجب علينا أيضاً أن نتطور ونواكب الموضة".

وعن الفرق بين الموضة في الخارج وفي البلدان العربية قالت: "ليس هناك فارق ولا أي اختلاف"، ثم مازحت الحضور قائلة الاختلاف هو أنني لم أستطع الحصول على مقاساتي هنا كما أن الإكسسوارات هامة جداً كونها تستطيع إظهار روعة الفستان مهما كان بسيطاً". واختتمت حضورها بأغنيتين الأولى "زين" بينما خيرت الحضور في اختيار الأغنية الثانية فتلقت العديد من الطلبات؛ ولكنها غنت "نفسي أقولك" معبرة عن سعادتها بالجمهور الذي كان يردد معها أغاني ألبومها الجديد "آمان" كما تلقت العديد من الورود خلال تقديم الأغاني ثم شكرت الحضور وغادرت.

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