أجواء طريفة في حلقة "أكس فاكتور" ودنيا سمير غانم لراغب وإليسا "أنتو قلبكم قاسي"

بدت الفنانة إليسا ضعيفة، في الحلقة الثانية من مرحلة التجارب في برنامج "إكس فاكتور"، أمام خفة ظل وجمال وجاذبية بعض المشتركين وتمكنت بفضل الـ "نعم" التي نطقت بها، من إنقاذ عدد لا بأس به من المشتركين، الذين تأهلوا إلى المرحلة الثانية من البرنامج، أما راغب علامة الذي بدا ضعيفاً أمام جمال بعض المشتركات، إلا أنه كان في الوقت نفسه صارماً في اختيار الأصوات عندما قال"أما منطلع أكس فاكتور أو ما منطلع"، على عكس دنيا سمير غانم التي تحمست لبعض الأصوات وأعطتها الـ "نعم" لكن الـ "كلا" من زميلها في اللجنة، حالت دون تأهلها إلى المرحلة المقبلة مما دفعها إلى التوجه إلى اليسا وراغب قائلة "انتو قلبو قاسي".

إنطلقت الحلقة الثانية من تجارب الأداء مع مشتركيْن من فئة الـSolo عربي والـ Solo International وهما زياد بقة وليال بوريال اللذين حصلا على نعم جماعية من اللجنة. وتوالت المواهب التي نالت على إعجاب اللجنة وتصفيقها بينما حصلت مواهب أخرى على "لا" ثلاثية تماماً كما حصل مع فرقة إبن البلد وبو شعيب موصلي وجابر العثمان وغيرهم.

وبدت الأجواء الطريفة طاغية على هذه الحلقة، فالشابة اللبنانية رولا قاسم غنّت "بامبي" لسعاد حسني وحازت على إعجاب أعضاء اللجنة بخفة ظلها وإطلالتها الطفولية، كما تمكنت المشتركة المصرية سلوى مغربي التي اختارت "لوك" خاصاً بها عندما غنت "حارة السقايين" للفنانة شريفة فاضل من إضحاك اللجنة التي منحتها لـ"كلا" بسبب "قبح" صوتها ولم يشفع لها المعطف الأحمر والقبعة السوداء من اجتياز الإمتحان، ولكن 3 "نعم" لم تفقدها روحها الرياضية، عندما بررت فشلها قائلة "أنا مريضة ولم أقدم أفضل ما عندي".

وإذا كانت سلوى قد شاركت في البرنامج بتشجيع من زملائها في النادي الرياضي، فإن المشترك خالد عابد شارك فيه لكي يصبح فناناً ويتمكن من إعالة من الفن، ربما لأنه وجد في البرنامج فرصة ينطلق منها إلى عالم الشهرة والنجومية. خالد الذي غنى "ممنونك أنا"، كان نصيبة "كلا "من راغب، و"نعم " من دنيا وإليسا اللتان تأثرتا بوضعه وقدمتا له فرصة أخرى. أما لاتويا، التي تعرفت على الفن من خلال أختها، التي كانت تحميها من شجار أهلها ومشاكلهم بالغناء لها، وجدت في الموسيقى الملجأ الذهب تهرب إليه لكي تنسى ما يجري حولها، وتمكنت بغنائها على مسرح "إكس فاكتور" من الحصول على 3 "نعم" من أعضاء اللجنة.

إليسا التي وقفت في الحلقة الأولى للشاب المصري مصطفى وتوجهت نحوه وعانقته وقبلته مباشرة على الهواء، طلبت من الشاب التونسي عادل أشبي الذي غنى "تملي معاك" لعمرو دياب أن يقترب منها لكي تشاهد شكله عن قرب بعد أن لفت نظرها منذ لحظة دخوله إلى المسرح، أما راغب علامة فطلب لحناً من المشترك الملحن محمد الرفاعي الذي حصل على 3 نعم وتأهل إلى المرحلة المقبلة بعدما قدم أغنية من تلحينه.

أعضاء لجنة التحكيم أعلنوا في ختام الحلقة عن رضاهم، بعد أن تمكن عدد كبير من المشاركين إلى الإنتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج، على أن يتم في الحلقة المقبلة، وهي الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة تجارب الأداء، توزيع المشتركين على أعضاء لجنة التحكيم، حيث سيتم تقسيمهم إلى 3 فئات فئة الغناء "سولو" بالعربية وفئة الغناء "سولو" باللغة الأجنبية، وفئة الفرق الموسيقية، مع الإشارة إلى أن كل فئة ستقتصر على 10 مشتركين فقط مما يعني إستبعاد بعض الهواة التي انتقلوا إلى المرحلة المقبلة.