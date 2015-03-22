استقبال النجمات الفارسات بالمزمار والطبل في دبي

بحضور وتكريم الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي والشيخة عهود بنت راشد المعلا وبالتزامن مع عيد الأم وبمناسبة يوم المرأة العالمي أقام نادي النوايا الحسنة الدولي الدورة الثالثة لمهرجان فارسات حيث حصلت العديد من النجمات على لقب"فارسة" من خلال جائزة المرأة الفارسة في مجالها من خلال حفل أقيم في فندق راديسون بلو بالشارقة أمس، وهو الحفل الذي يقام سنوياً بعنوان مهرجان فارسات الدولي. وهو المهرجان الحصري الذي يمنح المرأة لقب "الفارسة" في المجال الذي أبدعت وتميزت فيه، فقد تم استقبال النجمات من عند بوابة القاعة بالمزمار والطبل البلدي، حيث تم الإعلان عن فوز عشرين سيدة من عشر دول عربية، ومن الفنانات: الهام شاهين، شمس الكويتية، سمية الخشاب، رويدا المحروقي، بدرية أحمد، نسرين طافش، أريام، رانيا شعبان، ومصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، والعديد من مشاهير الشخصيات النسائية في الوطن العربي منهن الدكتورة رفيعة السليطي، ومقدم شرطة أمينة بخيت، وقدمت الحفل الإعلامية بوسي شلبي، وقام بتسليم الجوائز المهندس طارق حمدان رئيس المهرجان، والذي قام بتوجيه الشكر إلى دولة اﻻمارات التي احتضنت المهرجان ثلاث سنوات متتالية، وأشاد بسياسة دولة اﻻمارات الحكيمة ودعمها لقضايا تمكين المرأة واحتلال المركز الأول على الدول العربية في تمكين المرأة.

وأضاف طارق حمدان أن هذا المهرجان السنوي هو رسالة للعالم بأسره بأن الوطن العربي لديه من النساء المبيعات الرائدات في كل المجالات وهن مستحقات أن يكن فارسات على نساء العالم.