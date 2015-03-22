ماجد المهندس يغني للكويت في ختام حفلات "فبراير الكويت"

يصل الفنان ماجد المهندس الكويت في الأسبوع الجاري، للمشاركة في ختام مهرجان "فبراير الكويت" في 27/3/2015 مع إليسا، وأيمن الاعتر ومطرف المطرف، إذ من المقرر أن يقدم توليفة غنائية مابين جديده وقديمه حيث يشدو بأغنياته الجديدة "محامي"، إلى جانب مجموعة مختارة من أرشيفه الفني مع أغنية جديدة كتبت للكويت خصيصاً بعنوان "الكويت الحبيبة" من كلمات فائق حسن وألحان محمد بو دله وتقول كلماتها:

"الكويت الحبيبة قطعة مني

حبيبة قلبي وإحساسك ملكني

أنا مغرم وذابحني غرامي

شوقي جابني والحب أخذني

شعبك طيب وأرضك كريمة

وأميرك يا عسى ربي يديمه

كاتب بالقلب والروح اسمك

دومك سالمة وحرة وعظيمة

على حب الوطن فيك انجمعنا

وعلى ترابه الذهب صرنا وكبرنا

ديرتنا ولا تشبها ديرة

يالكويت إنتي عزتنا وفخرنا

بيك الناس فرحانه وسعيدة

وكل واحد هدالك روحه بيده

يكفي ابنك فخر قالوا كويتي

الاول للأبد ربي يزيده"

يذكر أن الفنان ماجد المهندس أطلق 4 أغاني مميزة تم اختيارها لتكون أول أغاني ألبومه المقبل، الذي يحتوي على ستة عشر أغنية سوف تطرح أربعة أغاني منها، كل 3 أشهر على أن تجمع في نهاية السنة في ألبوم واحد والأغاني هي: "محامي" كتب كلماتها تركي ولحنها طارق محمد وتعد من الأغاني الرومانسية التي اعتادها الجمهور بصوت المهندس، أما أغنية "على نيتي" كتب كلماتها صالح الريان ولحنها بدر الذوادي، وهي أغنية إيقاعية راقصة ذات طابع خليجي جميل، وأغنية "حرام" التي كتبها أمجد الطائي ولحنها أحمد حسن هي أغنية من اللون العراقي الذي يجيده المهندس بإتقان، وأغنية "ياحب ياحب" التي لاقت نجاحاً كبيراً حين طرحها في فترة سابقة كأغنية منفردة من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر.

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