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كندة علوش: هذا المسلسل المصري جعلني أكون قاسية

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كندة علوش: هذا المسلسل المصري جعلني أكون قاسية كندة علوش: هذا المسلسل المصري جعلني أكون قاسية

الأحد 22-03-2015 17:02

دمشق- أروى الباشا

كشفت النجمة السورية كندة علوش أنها ستطل على جمهورها خلال الموسم الرمضاني المقبل بشخصية تقدّمها للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنيّة، وهي شخصية فتاة قاسية جدّاً في المسلسل المصري "العهد".
وفي إحدى تصاريح علوش قالت: "العهد مشروعي لهذا العام، وهو عمل تاريخي فانتازي تدور أحداثه خارج إطار الزمان والمكان، ويشبه حكايات "ألف ليلة وليلة".
وعبّرت عن سعادتها بهذا الدور المختلف، سيّما أنّ المخرجين اعتادوا على إسناد دور الفتاة الطيبة الحنونة لها، ومسلسل "العهد" من بطولة نخبة من النجوم المصريين مثل غادة عادل، وآسر ياسين، وهنا شيحة.
وعن تجربتها في فيلم "بتوقيت القاهرة" تقول كندة: "شاركت فيه كضيفة شرف، سيّما أنّ مخرج ومؤلف الفيلم أمير رمسيس من الأصدقاء المقرّبين منّي، وكان له تجربة ناجحة من خلال سلسلة أفلام وثائقية "عن يهود ".
وأضافت النجمة السورية: "أحبببت النص كثيراً خصوصاً أنّ الدّور كان مميزاً حيث لعبت دور فتاة تتعاطى المخدّرات، وحمل الفيلم نفَساً جديداً يجمع بين خفّة دم والطّرافة، وبذات الوقت كان فيه أحداثاً موجعة ورسائل حقيقيّة ومهمّة".
يشار إلى أنّ فيلم "بتوقيت القاهرة" جمع نجوم كبار مثل نور الشريف، وميرفت أمين، وسمير صبري، ودرّة، وآيتن عامر.

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سيدتي

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