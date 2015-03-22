زواج المغني جايسون ألدين من نجمة أميريكان أيدول

تزوج يوم السبت المغني الأمريكي Jason Aldean من حبيبته Brittany Kerr بعد سنة واحدة على خروج علاقتهما للعلن.

وقد تبادل الطرفان عهود الزواج في المكسيك، بحضور الأهل والأصدقاء و Keeley و Kenedy طفلي Jason.

وقال Jason لصحيفة US Weekly في هذه المناسبة: هذا أجمل يوم في حياتي.. حبيبتي والأصدقاء والعائلة بجانبي.

أما Brittany، فقالت: بالفعل هذا أسعد يوم أعيشه.. اشعر بأنني أكثر إمرأة محظوظة بالعالم لأنني تزوجت من صديقي المفضل.

Aldean البالغ من العمر 38 عاماً و Kerr إبنة الـ 27 عاماً، إرتبطا في العام 2012 حين إلتقيا في American Idol الذي كانت تشارك به Brittany حينها.

يشار إلى أن Jason Aldean تزوج في العام 2001 من حبيبته Jessica Ussery وأنجب منها طفلين، لكنه إنفضل عنها سنة 2013 وطلب الزواج من Brittany Kerr بعد اشهر قليلة فقط.

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