إنفصال لويس توملينسون نجم One Direction عن حبيبته

كشف مصدر مقرب من المغني Louis Tomlinson نجم فرقة One Direction العالمية، أنه إنفصل عن حبيبته Eleanor Calder منذ حوالي الأسبوعين، لأسباب غير واضحة تماماً.

وقد تكاثرت الأقاويل حول سبب هذا الإنفصال المفاجئ، حيث ذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن Tomlinson البالغ من العمر 23 عاماً ضُبط وهو يقبّل فتاة مجهولة في حوض السباحة، بعد ليلة صاخبة أمضاها في مدينة بانكوك التايلاندية.

أما صحيفة People الأمريكية، فقالت إن Calder تعيش منذ 9 أشهر في مانشستر حيث ترداد الجامعة هناك، بينما Louis يجوب العالم مع فرقته من أجل إحياء الحفلات والمهرجانات، مرجعة سبب الإنفصال إلى البعد الجغرافي الذي أثر على علاقتهما وجعلهما باردة وجافة.

كل هذه الأخبار مازالت مجرد تكنهات، حيث أن الطرفين لم يدليا باي تصريح يوضح مدى صحتها، وحسب ما أعلن أحد المقربين من Tomlinson، فإن الأخير لا يود الحديث عن هذا الأمر في هذه الفترة لأنه يشعر بالتعاسة ويفضّل البقاء وحيداً.

يشار إلى أن Louis Tomlinson و Eleanor Calder التي تصغره بعام واحد فقط، إرتبط في العام 2011.

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