إبنة ويتني هيوستن تنقل إلى مركز لإعادة التأهيل

بالرغم من المحاولات العديدة والجهود الكثيرة التي بذلها الأطباء من أجل إنقاذ حياتها، إلا أن Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة العالمية Whitney Houston لم تتجاوب للعلاج ولم تسجل أي تحسن في وضعها الصحي طوال الفترة الماضية.

ولهذا السبب، قررت عائلة Brown، إبنة الـ 22 عاماً، نقلها من مستشفى Emory University الذي ترقد فيه حالياً، إلى أحد مراكز إعادة التأهيل في أتلانتا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ما أفادت صحيفة People الأمريكية، فإن والد Bobbi Kristina يشعر بالندم لأنه تأخر بإتخاذ هذا القرار الذي قد يكون لصالح إبنته، لذا فهو يحاول قدر المستطاع تعجيل نقلها، كما أنه نقل جميع أغراضها إلى ذلك المركز بالتعاون مع جدتها.

وخلال الشهرين الماضيين، قررت عائلة Brown إنهاء حياتها في 11 شباط، تزامناً مع الذكرى الثالثة لرحيل والدتها عام 2012، وقرار العائلة جاء بعد أن أكّد الأطباء المشرفون على حالتها أنها لا تتنفس كما أنّ قلبها لا ينبض سوى بمساعدة الأجهزة الطبية.

يشار إلى أن عناصر الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية عثروا على Bobbi Kristina Brown فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها، في بداية شهر شباط، ومنذ ذلك الحين هي في غيبوبة تامة.

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