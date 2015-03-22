سيدة بريطانيا تفشل فى تعلم قيادة السيارات على مدار 14 عاما

أخفقت سيدة في النجاح في اختبار القيادة بعد أن حصلت على 250 درسا، لتحصل بذلك على لقب «أسوأ قائدة سيارة في بريطانيا».

وقالت جانين مارس (31 عاما)، التي أنفقت أكثر من 5000 جنيه إسترليني على دروس تعلم القيادة على مدار 14 عاما وفشلت في اجتياز اختبار القيادة 4 مرات :«أعتقد أنني سوف أتعلم يوما ما».

وذكرت صحيفة «الإندبندنت»، الأحد، أنه فيما يتعلق بالإخفاق في اختبارات القيادة لا يمكن اعتبار جانين مارس الأكثر سوءا، لأن رجلا من منطقة ستوك أو ترنت (42 عاما) يعد صاحب الرقم الأعلى، حيث إنه أخفق في 36 اختبار قيادة قبل أن ينجح في اختباره الـ 37 .