وزيرة الثقافة التونسية تكرم الفنان السوري صباح فخري وتمنحه وسام الاستحقاق الثقافي

كرمت تونس الفنان السوري صباح فخري، بأن منحته الوسام الاكبر للاستحقاق الثقافي في احتفال اقيم بمقر وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في العاصمة التونسية يوم السبت.

وقلدت وزيرة الثقافة التونسية لطيفة لخضر الفنان السوري الوسام في حضور وزير العدل محمد صالح بن عيسى والفنان اللبناني مارسيل خليفة وثلة من نجوم الفن والثقافة التونسيين.

وقالت لخضر “إن تكريم ايقونة الغناء والطرب العربي صباح فخري يدل على أن تونس تشجع الابداع والمكانة التي توليها للفن والثقافة عموما ويعكس وقوفها ضد الإرهاب الذي يخترق كل الحدود وينم عن ايديولوجية الكره ونشر مفاهيم الموت والدمار.”

وعبر فخري الذي يحضر ضيف شرف على مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في دورته الثانية عن اعتزازه الكبير بمنحه الوسام الأكبر للاستحقاق الثقافي وقال إنه أعاد له ذكريات سابقة عندما منحه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وسام تونس الثقافي في عام 1975.

وكشف الفنان السوري المولود في عام 1933 عن انه سيصدر كتاب سيرته الذاتية تحت عنوان ” من كل روض زهر.. ومن كل واد حجر” يروي فيه مسيرته الفنية الطويلة.

ويعتبر فخري أحد اكثر المطربين شهرة في العالم العربي وأقام حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة.

ودخل الفنان السوري صاحب الصوت الفريد موسوعة جينيس للارقام القياسية بعد أن استمر في الغناء لمدة عشر ساعات متواصلة في حفل بمدينة كراكاس الفنزويلية.

وحظي الفنان بشهادات تقدير ونال عديد التكريمات وحصد الكثير من الجوائز من مهرجانات ومنظمات ودول عربية وأجنبية.