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مصرع عامل لحام وإصابة آخر فى انفجار تنك مملوء بالمازوت بالمنيا

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مصرع عامل لحام وإصابة آخر فى انفجار تنك مملوء بالمازوت بالمنيا مصرع عامل لحام وإصابة آخر فى انفجار تنك مملوء بالمازوت بالمنيا

أرشيفية

لقى عامل لحام مصرعه وأصيب آخر بجروح وغيبوبه تامه ، نتيجة انفجار تنك بداخله مازوت عند لحامه بمغاغة ، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، بسماع دوى انفجار خلف مستشفى مغاغة العام .

وبالفحص تبين انه اثناء قيام جمعه عثمان عسران عامل لحام ، بلحام تنك حديدى بداخله بقايا لمادة المازوت ، ملك ميلاد مهاود عبد الملاك ، إنفجر نتيجة تمدد الهواء بداخله وإصطدام اجزاء منه بعامل اللحام مما ادى الى وفاته ، واصابة مالك التنك بجروح بالرأس وغيبوبه ولا يمكن استجوابه .

وبسؤال ابن عم المتوفى المدعو محمد يوسف محمد لم يتهم احداً بالتسبب فى وفاته ، أو الاشتباة فى وفاته جنائيا ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد ان الوفاة نتيجة كسور بالجمجمه ادى الى نزيف بالمخ وكسور بالساقين .

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