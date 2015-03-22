مصرع عامل لحام وإصابة آخر فى انفجار تنك مملوء بالمازوت بالمنيا

لقى عامل لحام مصرعه وأصيب آخر بجروح وغيبوبه تامه ، نتيجة انفجار تنك بداخله مازوت عند لحامه بمغاغة ، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير امن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة ، بسماع دوى انفجار خلف مستشفى مغاغة العام .

وبالفحص تبين انه اثناء قيام جمعه عثمان عسران عامل لحام ، بلحام تنك حديدى بداخله بقايا لمادة المازوت ، ملك ميلاد مهاود عبد الملاك ، إنفجر نتيجة تمدد الهواء بداخله وإصطدام اجزاء منه بعامل اللحام مما ادى الى وفاته ، واصابة مالك التنك بجروح بالرأس وغيبوبه ولا يمكن استجوابه .

وبسؤال ابن عم المتوفى المدعو محمد يوسف محمد لم يتهم احداً بالتسبب فى وفاته ، أو الاشتباة فى وفاته جنائيا ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد ان الوفاة نتيجة كسور بالجمجمه ادى الى نزيف بالمخ وكسور بالساقين .