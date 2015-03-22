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خالد نجم: نستهدف تقديم خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار منخفضة

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خالد نجم: نستهدف تقديم خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار منخفضة خالد نجم: نستهدف تقديم خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار منخفضة
قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات الصوتية و الإنترنت.

وأوضح نجم، أن الوزارة تستهدف لأن يحصل المواطن على خدمات اتصالات ذات جودة عالية وباسعار مناسبة خاصة فيما يتعلق بخدمات الإنترنت.

وكان المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد فى وقت سابق، أنه بالرغم من بدء التحسن فى مستوى جودة خدمات المحمول فى الربع الأخير للعام الماضي، إلا أنه ليس بالمستوى المرجو الوصول إليه، موضحاً بأن جودة خدمات المحمول ستعود للمستوى اللائق بحلول يونيو المقبل طبقاً للخطة الموضوعة لذلك.

وأكد أيضاً أنه إبتداءً من الربع الثانى من العام الحالى سيكون الجهاز قد إنتهى من تحديث أجهزة قياس مستوى جودة خدمات المحمول مما يسمح له بزيادة كفاءة عملية القياس ومضاعفة عدد الأماكن التى يتم قياسها على الطرق وداخل المبانى، مع إمكانية قياس جودة الخدمات للمكالمات الطويلة.

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