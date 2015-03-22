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"البترول": 1.9مليار دولار استثمارات مجمع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية

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"البترول": 1.9مليار دولار استثمارات مجمع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية "البترول": 1.9مليار دولار استثمارات مجمع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية
ترأس المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيدكو)، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2014، بحضور المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد وزير البترول، أن مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية يعد أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة ويجرى العمل على تنفيذه حالياً باستثمارات قيمتها حوالى 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروع يمثل أحد ثمار الشراكة الاقتصادية الناجحة بين قطاع البترول والبنوك المصرية .

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروع ودخوله على خريطة الإنتاج فى نهاية العام الحالى، ليمثل إضافة مهمة إلى مشروعات صناعة البتروكيماويات التى تعد أهم سبل الاستخدام الأمثل للثروات البترولية لتعظيم القيمة المضافة منها .

وأكد الوزير أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلا من تصديرها والاستفادة بما ننتجه منها فى اقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الأقتصاد المصرى .

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مصر 365