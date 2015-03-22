"الداخلية" تصدر رخصة القيادة عبر تطبيقاتها الذكية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إصدار رخصة قيادة المركبات عبر تطبيق الوزارة UAE "MOI"، للأشخاص الذين اجتازوا اختبارات القيادة بنجاح من خلال نظام المرور والترخيص الاتحادي.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا للتحول بخدمات وزارة الداخلية إلى النمط الإلكتروني، إن خدمة إصدار رخص قيادة المركبات عبر التطبيقات الذكية، واحدة من حزمة خدمات وفرتها الوزارة للجمهور وفق خطوات سهلة تتيح سرعة الحصول عليها، ولتكون في متناول المستفيدين، مؤكداً الحفاظ على النقلة النوعية التي حققتها الداخلية في التطبيقات الذكية من خلال تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات عبر تلك التطبيقات.

وأضاف أن تطور الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، لتصبح خدمات ذكية، يأتي في سياق الحكومة الذكية من أجل خدمات فضلى للجميع تكون بسهولة ودون عناء على نحو يزيد رضا المتعاملين بتلك الخدمات، مشيراً إلى أن مواكبة الوزارة للمستجدات في عالم تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية من شأنها توفير المزيد من الخدمات الذكية.

ولفت إلى أن مركز التطبيقات الذكية في الداخلية يشكل جزئية من تطوير الخدمات من خلال القيام بجميع الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات والرد على الاستفسارات التي يتلقاها من الجمهور، فيما تتولى إدارته كفاءات مواطنة.

وفي السياق ذاته، قال العميد غيث الزعابي؛ مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، إن خدمة إصدار رخصة القيادة عبر تطبيقات وزارة الداخلية من شأنها توفر الوقت والجهد على الجمهور المتقدمين للحصول عليها، ويتوفر لهم ملف طلب رخصة في نظام المرور والترخيص الاتحادي، مشيراً إلى أن النظام يعمل على مستوى الدولة أينما توافرت شروط التقديم، فيما تتم عملية الإصدار بخطوات معدودة وبسيطة من خلال التطبيقات، وإرسال الرخصة عبر البريد إلى المستفيد.

وذكر الملازم أول محمد درويش البلوكي، مدير المشروع، أن الخدمة متوفرة في التطبيقات الذكية لكل من لديهم ملف فحص السائقين، واجتازوا الفحص النهائي ويظهر بشكل تلقائي عند الدخول الى قطاع المرور والضغط على زر رخصة القيادة؛ ويشترط الاستفادة من الخدمة بأن يتم تسجيل الملف في نظام المرور والترخيص الاتحادي والمتاح في جميع إمارات الدولة.