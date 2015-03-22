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قناة إيرانية تصور برنامجا داخل مسجد الحسين.. و"الأوقاف": لم نصرح لها

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قالت قناة الكوثر الشيعية الإيرانية، إن أحدث برامجها وهو برنامج "البنيان" تم تصويره داخل مسجد الإمام الحسين فى القاهرة، ويُذاع على القناة كل جمعة، ويقدمه الدكتور عبد الحليم العزمى، مدير تحرير مجلة الإسلام وطن، لسان الطريقة العزمية.

قناة الكوثر الشيعية الإيرانية تصور برنامج داخل مسجد الحسين- 2015-03 - اليوم السابع
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قناة الكوثر الشيعية الإيرانية تصور برنامج داخل مسجد الحسين

وبحسب تعريف موسوعة "ويكيبيدا" لقناة الكوثر الفضائية فإنها تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى المحمدى الأصيل وفكرة أهل البيت حسب "عقيدة الشيعة"، عبر باقة من البرامج المتنوعة، والتى تتعرض لمختلف المجالات الإنسانية، والدينية، والفكرية، والاجتماعية.

جانب من تسجيل حلقة داخل مسجد الحسين بدون تصريح وزارة الأوقاف- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من تسجيل حلقة داخل مسجد الحسين بدون تصريح وزارة الأوقاف

فيما أكد المهندس جمال فهمى رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لم ولن تصرح لقناة الكوثر الشيعية بالتصوير فى مسجد الحسين، ولن تسمح لها بالتسجيل فى أى من مساجدها، كون مساجد الأوقاف لا تعنى إلا بشئون السنة، ولن تكون مساجدها لطوائف.

تسجيل داخل مسجد الحسين- 2015-03 - اليوم السابع
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تسجيل داخل مسجد الحسين

فيما أكد الشيخ جابر طايع وكيل وزير الأوقاف بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أن قناة الكوثر لم تحصل على أى تصريح للتصوير بمسجد الحسين، موضّحًا أن بعض الطرق الصوفية تقيم حلقات الذكر بمسجد الحسين، منها على سبيل المثال الطريقة العزمية.

موقع قناة الكوثر على الإنترنت- 2015-03 - اليوم السابع
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موقع قناة الكوثر على الإنترنت

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