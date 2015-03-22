بالصور.. طلاب ينشرون أغرب اللقطات لمعلميهم عبر الإنترنت

نشرت المدونة الأمريكية، جوليا كي، مجموعة من الصور التي تمثل معلمين من حول العالم، يتسمون بحس المرح والتهكم، ممن وصفوا عبر الإنترنت ومواقع التواصل بـ “أروع الأساتذة على الإطلاق”.

وجمعت كي هذه الصور من حسابات طلاب هؤلاء المعلمين، الذين اعتبرهم الكثيرون ملهمين ومبدعين، كونهم يخرجون عن الإطار التقليدي الممل أحياناً لمفهوم المعلم، حسبما ذكر موقع «24» الإماراتي.

وتقول كي: “بعض هؤلاء المعلمين يتبعون طرقاً فريدة في التدريس والتفاعل مع التلاميذ، منهم من اختار الفن أداته، ومنهم من حول القاعة الدراسية لمكان مرح، وبعضهم اتبع أسلوب التعليم بالتسلية، وآخرون ربما حازمون لكنهم متهكمون لدرجة تجعلك معجباً بشخصيتهم”.

أساتذة ذهبوا لصفوفهم بالبيجاما اعتراضًا على جعل إدارة المدرسة الامتحانات الساعة 7 صباحًا

أستاذ رياضيات يُكمل رسم تلميذه (بالأسود رسم التلميذ كاريكاتيراً عنه وهو يقول: أخيراً الحرية”، فرد الأستاذ متهكماً برسم ساحر يقول: “لن تنجح”).

هذا الأستاذ يتزلج على اللوح يومياً لصفه الدراسي رغم كبر سنه.

قام الأستاذ بالتقاط صورة مع تلميذه النائم ضاحكاً عوضاً عن تعنيفه.

أستاذ يشرب من زجاجة وضع عليها بطاقة تقول “دموع التلاميذ”، واكتشفها طلابه صدفة.

مدير المدرسة خطرت له فكرة عبقرية لجمع التبرعات، فلكل قطعة شريط لاصق يلصق عليه دولار واحد، وهكذا جعل الطلاب يلصقونه في الحائط ويفرغون غيظهم منه، وفي نفس الوقت جمع مبلغاً كبيرا ًلصندوق المدرسة.

أستاذ كيمياء مرح حول القاعة الدراسية لملعب نيران، وبدا كساحر يسيطر على تنين.

أستاذ علوم علق هذه اللوحة في غرفته، وفيها غطى كوكب الأرض ببطاقة تقول “أرقد في سلام”.