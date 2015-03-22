محافظ أسيوط يتفقد دور رعاية الأيتام ويقرر صرف منحة 100 جنيه لكل نزيل

قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط منح 100 جنيه لكل نزيل بدار الحنان لرعاية الأيتام أثناء جولة مفاجئة للدار للتعرف على أنشطته، التى يقدمها للنزلاء، وللاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمة لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد وبدرى محمد رئيس مركز الفتح.

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محافظ أسيوط يحاور أحد الأيتام

وتفقد المحافظ جميع الطوابق وغرف المعيشة للاطمئنان على نظافة المكان ومدى صلاحية الدار والاحتياجات المطلوبة لها.

كما تفقد المطبخ وراجع كميات وأصناف الأغذية والوجبات التى تقدم للتأكد من صلاحيتها ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وسرعة الانتهاء من أعمال الترميمات بها وإصلاح المغسلة وقيام سيارة الكسح التابعة للمركز بنزح طفح مياه الصرف الصحى من الحديقة الجانبية، فضلاً عن إنارة الملعب وتنظيف الأسطح وتهذيب الأشجار.

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صورة جماعية للمحافظ مع الأيتام

>وطلب الدسوقى من مشرفى الدار الاهتمام بالناحية التعليمية والترفيهية للأطفال، وشدد على ضرورة حصر كافة مطالبهم وعرضها حتى يتم تنفيذها من أجل راحة الأطفال.

وتحاور المحافظ خلال زيارته اليوم مع 35 نزيلا وتحدث معهم عن طموحاتهم ومتطلباتهم للعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مشرفى الدار، ووعد بدراسة طلب أحد النزلاء بتخصيص مدافن للأيتام، كما اشتكى معظمهم من ضعف المصروف الشهرى والذى يبلغ 38 جنيها شهرياً، فيما أفاد مشرف الدار بأنه صدر قرارا مؤخراً من وزارة الشئون الاجتماعية بزيادته إلى 60 جنيه شهرياً، فقرر المحافظ منح كل نزيل 100 جنيه مقدمة من المحافظة.