مقتل تاجر ملابس على يد مجهولين لسرقته بالفيوم

لقى تاجر ملابس بمحافظة الفيوم مصرعه إثر قيام مسلحين بقطع الطريق عليه أثناء قيادته سيارة محملة بالملابس، وقاموا بضربه بآلة حادة على رأسه وتركوه جثة هامدة غارقا فى دمائه، وفروا هاربين، تم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول، محمد م ع 30 سنة تاجر ملابس جثة هامدة للمستشفى إثر التعدى عليه بآلة حادة على رأسه، وتبين من التحريات أن المجنى عليه كان قادما من القاهرة ويقود سيارة نقل محملة بالملابس، وأثناء مروره على طريق بحيرة قارون اعترضه لصوص مسلحون لسرقته وقاموا بالتعدى عليه وتركوه غارقا فى دمائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.