ضبط 5 أطنان حديد تسليح مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط 5 أطنان حديد تسليح مجهولة المصدر بمستودع مواد بناء بقرية أبو مشهور التابعة لمركز بركة، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بضبط 5 أطنان حديد تسليح مجهولة المصدر بمحل مواد بناء بقرية طملاى التابعة لمركز منوف، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 25 أسطوانة غاز كبيرة الحجم بمستودع بقرية أبو مشهور، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.