القبض على أعضاء شبكة دعارة بالإسكندرية يديرها "عجوز" وتضم 3 ساقطات

نجح ضباط إدارة الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط شبكة دعارة يقودها عجوز بمنطقة بيانكى غرب الإسكندرية.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، أن المتهم يقوم باستدراج النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للرجال مقابل مبلغ مالى لكل منهم يصل إلى 500 جنيه فى اليوم.

البداية كانت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بقيام "الطيب.ع.أ.ى" بإدارة شقة بعقار فى شارع السيد خطاب – منطقة البيطاش دائرة قسم الدخيلة لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى يتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط بداخلها كل من "الطيب.ع.أ.ى" 54 سنة مقيم الدخيلة "إدارة مسكن للدعارة - تسهيل دعارة"، و"ن.م.ح" 17 سنة بدون عمل مقيمة ثان المنتزه "ممارسة دعارة – تلبس"، و"أ.م.ح" 21 سنة بدون عمل مقيمة الجمرك "ممارسة دعارة"، و"أ.ش.م" 22 سنة بدون عمل مقيمة الدخيلة "ممارسة دعارة"، و"أ.ص.أ" 33 سنة نقاش مقيم محرم بك "راغب متعة – تلبس"، وضبط داخل الشقة مبلغ 540 جنيهاً - وعدد " 6 " هواتف محمولة.