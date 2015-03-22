أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تصرح بدفن إرهابيين لقيا مصرعهما أثناء زرع قنبلة بمدينة الإبراهيمية

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن إرهابيين لقيا مصرعهما أثناء زرع قنبلة بمدينة الإبراهيمية النيابة تصرح بدفن إرهابيين لقيا مصرعهما أثناء زرع قنبلة بمدينة الإبراهيمية
صرحت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، صباح اليوم الأحد، برئاسة أمير سويلم مدير النيابة وبإشراف المستشار هانى تاج الدين، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثة 2 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لقيا مصرعهما أثناء زرعهما قنبلة شديدة الانفجار بجراح مجلس مدينة الإبراهيمية.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع دوى انفجار بمحيط جراج مجلس مدينة الإبراهيمية.

وبالفحص تبين أثناء قيام 3 أشخاص بزرع قنبلة بجراج السيارات انفجرت فيهما ولقى 2 منهما مصرعهما بعد أن تحولا إلى أشلاء وأصيب الثالث.

وتبين أن الذين لقوا مصرعهم، طلاب بجامعة الزقازيق، وأعضاء ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأبناء لكوادر بالتنظيم وهم "صهيب عبد الكريم هندواى من كفور نجم، 19 سنة طالب جامعى، وجهاد أحمد موظف بالشباب والرياضة، فيما أصيب محمد حمد لله عبد الحميد، 27 سنة، قرية الحلوات"وتم نقله لمستشفى الأحرار".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365