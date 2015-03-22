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إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالمنيا

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إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالمنيا إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالمنيا
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة أسوان الزراعى بالقرب من أبوقرقاص.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين بطريق القاهرة أسوان الزراعى أمام قرية سفاى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 72938 ملاكى المنيا ميكروباص صغير، قيادة محمود إسماعيل محمد فى اتجاه مدينة أبوقرقاص، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، ما أدى إلى انقلابها .

وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد صالح أحمد "37 سنة" خفير نظامى من قوة المركز حال توجهه إلى عمله، وعدد 5 آخرين، وتراوحت إصابتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
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