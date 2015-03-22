«المؤتمر»: زيارة الرئيس غداً للسودان وأثيوبيا خطوة شجاعة لحسم قضية «سد النهضة»

وصف المستشار حسين أبوالعطا نائب رئيس حزب المؤتمر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان وأثيوبيا غدا الإثنين ،بالخطوة الشجاعة لحسم قضية سد النهضة .

واكد نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم، أن توقيع الإتفاقية تعد خطوة البداية لإنهاء هذه الأزمه التى نشبت بين البلدين ، مؤكدا أن زيارة “السيسي” تدل على أن الحوار الجاد هو أنسب الطرق لإنهاء الأزمات الكبرى .

وطالب أبو العطا جميع الأطراف المحافظة على المصالح المشتركة فى مياة النيل وهى الرؤية التى تمسكت بها مصر فى إنهاء هذه الأزمة ، والتى أكدت أن مصر دولة سلام وليست دولة عدوات.