الغنوشي: لا مكان لتنظيم «داعش» في تونس

قال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي إن تنظيم (داعش) لا مكان له في تونس.

وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “التنظيم موجود في ليبيا المجاورة وطالما الأوضاع ليست مستقرة فيها فسوف يهدد تونس″.

وقال الغنوشي في المقابلة: “رسوخ الحريات في تونس لن يسمح بوجود لتنظيم الدولة، لكن عناصره يتسللون من ليبيا المجاورة”.

وأضاف أن العملية الأخيرة على متحف باردو “كشفت نقاط الضعف في النظام الأمني في تونس″، لكنه أكد أن بلاده سترد على الهجوم.

وشدد الغنوشي على أن الجهود التي بذلها حزبه عندما كان يقود السلطة “احتوت تهديد التطرف.

وقال إنه يشارك في الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.