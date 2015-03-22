غدا .. مطار الأقصر الدولي يجري تجربة طوارئ متسعة النطاق

أنهت سلطات مطار الأقصر الدولي استعداداتها لإجراء تجربة طوارئ متسعة النطاق، غداً الإثنين، بحضور عدد من كبار المسئولين و المتخصصين.

وقال اللواء طيار هشام الحسيني، مدير مطار الأقصر الدولي، إن التجربة عبارة عن سيناريو انحراف طائرة محملة بـ 100 راكب و طاقمها عن مسارها و اشتعال النيران بالجناح الأيمن لها حيث يتم التدريب علي إخلاء الركاب المصابين وإنقاذ الحالات في موقع الحادث وتحويل الحالات الأخري الي المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها والتدريب علي إاطفاء الطائرة عند نشوب الحريق في بعض أجزائها بالتعاون مع جميع الأجهزة العاملة بمطار الأقصر وأجهزة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن وكافة الأجهزة.

وأضاف الحسيني :” التجربة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات منظمة الطيران المدني (الايكاو) وتعليمات سلطة الطيران المدني في مصر في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالارتقاء بالمستوي التدريبي للعاملين بالمطارات المصرية في مجال مواجهة الطوارئ”.

من جانبه قال بخيت خيري مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي أن سلطات المطار أعدت القاعات المخصصة وانشئت منصة بمهبط الطائرات سيشاهد من خلالها الضيوف التجربة مشيرا إلي أن مدير المطار أصدر قرارا بوقف الأجازات والراحات لجميع العاملين بالمطار حتي انتهاء التجربة .

وأكد خيري علي أن التجربة ستعقد بحضور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات وعادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ورئيس الشركة الوطنية للملاحة الجوية وقائد المنطقة الجوية الجنوبية وقائد الدفاع الجوي “فرقة 15″ ومديري المخابرات العامة والحربية بالمحافظة ومساعد وزير الداخلية لمنطقة الجنوب ومدير الأمن وممثلي وسائل الإعلام المختلفة .