وصول 504 سائح لميناء نويبع..و115 آخرين يغادرون شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية استقبل، اليوم الأحد، 82625 طن بضائع عامة ومواد كيماوية ومغادرة 4000 طن بضائع عامة.

ويستعد ميناء الادبية لأستقبال السفينة كيم رود جيري وعلى متنها 1049 طن كيماويات ومواد عضوية من ميناء ينبع ، كما يستعد الميناء لأستقبال السفينة ديزل بنز وعلى متنها 22298 طن مواد كيماوية وارده من ميناء جدة .

ويستعد الميناء لاستقبال السفينة جاك اكسانك قادمة من الاتحاد السوفيتي وعلى متنها 5306 طن معدات وهياكل ، كما يستعد الميناء لأستقبال السفينة ا ن سي سي قادمة من السعودية وعلى متنها 6218 طن مواد كيماوية ، ويستعد الميناء لمغادرة السفينة شمس وعلى متنها 4000 طن بضائع ، يستقبل اليوم ميناء الزيتية السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، وفي الوقت نفسه يغادر الميناء السفينة ارزوجاز بعد تفريغ 6500 طن بوتاجاز ، يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لأستقبال السفينة نوي اكسبريس وعلى متنها 718 سيارة .

ووصل 504 راكب لميناء نويبع وسفر 515 راكب من الميناء وسفر 44 معتمر من الميناء ، شهد ميناء نويبع وصول العبارة ايله وعلى متنها 249 راكب وواحد سيارة وواحد براد وواحد تريلا ، كما شهد وصول العبارة بريدج وعليها 25 براد و 8 تريلا ، كما شهد الميناء وصول العبارة سيناء وعليها 255 راكب و 34 براد و 4 تريلا.

وفى سياق اخر شهد الميناء سفر العبارة سيناء وعلى متنها 76 راكب و 47 براد و 27 تريلا ، وسفر العبارة بريدج وعلى متنها 44 براد و 10 تريلا ، كما شهد الميناء سفر ايله وعليها 4390 راكب و 1 باص و 4 براد .

يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة العبارة امانة وعليها 1042 راكب و3 سيارة ، غادر ميناء الغردقة فجر اليوم العبارة الرياض وعلى متنها 1059 راكب و60 سيارة ، ومن المنتظر وصول العبارة مسرة اليوم وعودة العبارة الرياض.

وفى شرم الشيخ غادر 115 سائح كما غادر الميناء السفينة تيمبت وعلى متنها 15 راكب بعد زيارتهم لمعالم مدينة شرم الشيخ .