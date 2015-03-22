«أسيوط» تغلق 16 معبر غير قانونى بالسكة الحديد حفاظًا على أرواح المواطنين

أغلقت محافظة اسيوط جميع المعابر غير القانونية والتى تم تحديدها من خلال مراجعة مزلقانات السكة الحديد بالمحافظة وتحليل مدى مطابقتها للإشتراطات ومعايير السلامة والأمان المقررة والمعوقات ومقترحات تطويرها … وكلف المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بضرورة الإسراع للإنتهاء من تركيب نظم الحماية على المزلقانات التى تم الإنتهاء من أعمال التطويرالمدنى لها مع إدراج باقى المزلقانات ضمن خطط التطوير.

وأضاف محافظ أسيوط أن المعابر الغير قانونية التى تم غلقها حوالى 16معبر موجودة بمراكز القوصية وأبوتيج وصدفا وأسيوط وهى معبر قبلى رصيف محطة قرية فزارة ومعبر بين محطتى فزارة والقوصية ومعبر بحرى محطة القوصية ومعبر حوش محطة القوصية ومعبر قبلى محطة بنى قرة التابعة لمركز القوصية كما تم غلق معبر بين محطتى منقباد وبنى حسين ومعبر بحرى محطة منقباد ومعبر بلوك الفوسفات ومحطة الأزهر ومعبر قبلى محطة المطيعة ومعبر بين مزلقان المطاحن الملغى ومعبر حوش محطة أسيوط التابعة لمركز أسيوط كما تم غلق معبر قبلى محطة النخيلة التابعة لمركز أبوتيج كما تم غلق معبر بحرى محطة صدفا ومعبر امام قرية بنى فيز ومعبر بحرى محطة أولاد إلياس ومعبر أمام كوبرى الوعاضلة التابعة لمركز صدفا.

وأشار المهندس الدسوقى إلى أهمية إتخاذ قرار غلق المعابر الغير قانونية الموجودة على مزلقانات السكة الحديد وذلك لسلامة المواطنين وحفاظا على أرواحهم والحول دون تعرض المواطنين للخطر ووقوع الحوادث.

وقال جمال عباس سكرتير عام المحافظة انه تم وضع خطة لتطوير مزلقانات السكة الحديد بالمحافظة حيث تم تطوير بعض المزلقانات وجارى تطوير البعض الآخر ومنها مزلقان قرية نجع سبع ومزلقان قرية بنى حسين ومزلقان قرية قرقارص ومزلقان قرية شطب ومزلقان قرية منقباد ومزلقان قرية الزنار ومزلقان رياض وهذه المزلقانات تقع ضمن حيز مركز أسيوط كما يجرى حاليا تطوير مزلقان مركز صدفا ومزلقان قرية أولاد إلياس التابعين لمركز صدفا ويتم أيضا تطوير مزلقان مركز أبوتيج ومزلقان نزلة باقور التابعين لمركز أبوتيج وجارى تطوير أيضا مزلقان قرية بنى شقير ومزلقان مدينة منفلوط البحرى ومزلقان مدينة منفلوط القبلى ومزلقان قرية المندرة ومزلقان قرية الحواتكة التابعين لمركز منفلوط.