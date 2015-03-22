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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشارك الشباب فى تنظيف الشوارع ودهان الأرصفة

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شارك الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، عمال النظافة وشباب وفتيات مديرية الشباب والإدارة، فى تنظيف الشوارع ودهان الأرصفة غرب مدينة كفر الشيخ، من منطقة السلخانة حتى مسجد الفلاحين.

محافظ كفر الشيخ يساعد فى دهان الأرصفة- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يساعد فى دهان الأرصفة

وقال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، خلال الحملة، بدأنا اليوم حملة "إيدك فى أيدينا ننظف بلدنا" والتى ستستمر فى مراكز ومدن المحافظة حتى يوم الخميس المقبل.

المحافظ ينظف أحد الشوارع بمساعدة العمال- 2015-03 - اليوم السابع
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المحافظ ينظف أحد الشوارع بمساعدة العمال

وأضاف المحافظ، هدفنا جلب السياح للمحافظة، وبدأنا بنظافة الشوارع، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين الذين يلقون قمامة بالشوارع حرصا على نظافة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يزرع شجرة- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يزرع شجرة

المحافظ مع المشاركين فى حملة النظافة- 2015-03 - اليوم السابع
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المحافظ مع المشاركين فى حملة النظافة

الدكتور أسامة حمدى يلتقى شباب حملة إيدك فى أيدينا ننظف بلدنا- 2015-03 - اليوم السابع
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الدكتور أسامة حمدى يلتقى شباب حملة إيدك فى أيدينا ننظف بلدنا

محافظ كفر الشيخ يصافح عمال النظافة- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يصافح عمال النظافة

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مصر 365