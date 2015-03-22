ضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالفيوم

تمكنت مديرية أمن الفيوم، من ضبط سيارة أسطوانة بوتاجاز متنوعة الحجم قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالمحافظة، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

كانت مديرية التموين بالفيوم شنت حملة بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بأسطوانات كبيرة الحجم المخصصة للمطاعم والمحلات، حيث تم تحرير محضر رقم 7627 جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، كما تم ضبط عدد 30 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم والمخصصة للاستخدام المنزلى، وتم تحرير محضر رقم 7626 جنح المركز ضد السائق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.