المتحدث العسكري: مقتل 45 إرهابى وضبط 87 آخرين و تدمير 16 بؤرة بسيناء

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، عن مقتل 45 إرهابى نتيجة لأعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات، وضبط 87 آخرين منهم 5 أفراد مطلوبين أمنياً و82 فرد مشتبه به، وكذلك تدمير 16 مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وذلك خلال الفترة من 16 – 21 مارس الجاري بسيناء.

وأشار المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد – أنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية .. تمكنت القوات المسلحة خلال الفترة من 16 – 21 مارس الجاري من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية والتى أسفرت عن عدد من النتائج.

وأضاف أنه فى مركز ومدينة العريش: أسفرت جهود القوات المسلحة عن مقتل 3 فرد إرهابى نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات أثناء أعمال المداهمات بمنطقة (المساعيد)، وضبط عدد (5) فرد مطلوبين أمنياً وعدد (64) فرد مشتبه به، وتدمير (4) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وكذلك ضبط وتدمير [عدد (26) عربة أنواع - عدد (9) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتفجير عدد (8) عبوة ناسفة بنيران القوات، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية بمناطق (العبور – الطريق الدولى) لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

> وفى ركز ومدينة الشيخ زويد: أسفرت جهود القوات المسلحة عن مقتل فرد إرهابى بنيران القوات أثناء محاولته الهجوم على كمين (البوابة) أثناء فترة حظر التجوال، مقتل عدد (2) فرد إرهابى نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات أثناء أعمال المداهمات بمنطقة (قبر عمير)، ومقتل عدد (32) فرد إرهابى نتيجة القذف الجوى لعدد من مقرات العناصر الإرهابية أثناء تجمعهم بمناطق (العبيدات – الزوارعة – التومة) مما أسفر عن تدمير المقرات بالكامل ومقتل العناصر الإرهابية، ومقتل عدد (2) فرد إرهابى بعد إستهدافهم بنيران الهليكوبتر المسلح أثناء محاولة هروبهم مستقلين إحدى الدراجات البخارية بمنطقة (العبيدات)، ومقتل عدد (3) فرد إرهابى أثناء إستقلالهم إحدى العربات نتيجة لإنفجار عدد من العبوات الناسفة كانت بحوزتهم تمهيداً لزرعها بغرض إستهداف القوات، كما تم ضبط عدد (8) فرد مشتبه به، وكذلك تدمير (10) مقرات خاصة العناصر الإرهابية [من بينهم مخزن متفجرات بمنطقة (المقاطعة)]، وضبط وتدمير [عدد (6) عربة أنواع مختلفة -عدد (11) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم تفجير عدد (5) عبوة ناسفة بنيران القوات، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية بمنطقة (مزلقان شعراوى) لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال.

وفى مركز ومدينة رفح: أسفرت جهود القوات المسلحة عن ضبط عدد (10) فرد مشتبه به، وتدمير عدد (2) مخزن خاصة العناصر الإرهابية وعثر بهما على الآتى [وايرات صلب - جراكن زيت سيارات - قطع غيار دراجات بخارية]، بالإضافة إلى ضبط وتدمير [عدد (10) عربة أنواع مختلفة - عدد (34) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

> وأشار المتحدث العسكري – فى ختام بيانه – إلى أن إجمالى جهود القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة من 16 – 21 مارس الجاري هى مقتل عدد (45) فرد إرهابى نتيجة لأعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات، ضبط عدد (5) فرد مطلوبين أمنياً وعدد (82) فرد مشتبه به، وتدمير (16) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط وتدمير [عدد (42) عربة أنواع - عدد (53) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتفجير عدد (13) عبوة ناسفة بنيران القوات ، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية فى أماكن متفرقة لإستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال .