محافظ المنيا يبحث مع منسقة هيئة المعونة اليابانية أوجه التعاون المشترك

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ومنسقة المشروعات الطبية بهيئة المعونة اليابانية، أوجه التعاون المشترك لتحسين الخدمة الصحية ودعم القطاع الطبى، بحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد طارق مسئول التدريب، والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصحة عن بدء تفعيل غرفة طوارئ مديرية الصحة على مدار 24 ساعة، حيث ستتلقى الغرفة أعداد الأسرة والحضانات وأجهزة العناية المركزة المتاحة بكل مستشفى، ولن يتم تحويل أية حالة من المستشفيات إلا من خلال غرفة الطوارئ.

وأوضح فى تصريحات له، أنه سيتم ربط غرفة الطوارئ بكافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة ومستشفى المنيا الجامعى والتأمين الصحى ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ومركز المنيا للأورام، وسيتم إصدار بيان يومى بعدد الأسرة والحضانات وأجهزة العناية المتاحة بكل مستشفى .

وأضاف أن الهدف الأساسى من تفعيل غرفة الطوارئ تخفيف العبء على المستشفيات وتوجيه المريض للمكان الصحيح المتاح به الخدمة الطبية التى يرغبها، كبديل للعشوائية والفوضى فى توزيع الحالات.

من ناحية أخرى، نظمت المديرية دورة تدريبية حول آليات التنفس الصناعى للأطفال وحديثى الولادة لتدريب 20 طبيبا من جميع التخصصات للأطفال، كما أقامت دورة حول آليات التنفس الصناعى بالعناية المركزة لتدريب 18 طبيبًا من تخصصات الصدر والقلب.