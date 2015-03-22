أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنيا يبحث مع منسقة هيئة المعونة اليابانية أوجه التعاون المشترك

Google+ Print
محافظ المنيا يبحث مع منسقة هيئة المعونة اليابانية أوجه التعاون المشترك محافظ المنيا يبحث مع منسقة هيئة المعونة اليابانية أوجه التعاون المشترك
بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ومنسقة المشروعات الطبية بهيئة المعونة اليابانية، أوجه التعاون المشترك لتحسين الخدمة الصحية ودعم القطاع الطبى، بحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد طارق مسئول التدريب، والدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصحة عن بدء تفعيل غرفة طوارئ مديرية الصحة على مدار 24 ساعة، حيث ستتلقى الغرفة أعداد الأسرة والحضانات وأجهزة العناية المركزة المتاحة بكل مستشفى، ولن يتم تحويل أية حالة من المستشفيات إلا من خلال غرفة الطوارئ.

وأوضح فى تصريحات له، أنه سيتم ربط غرفة الطوارئ بكافة المستشفيات الحكومية بالمحافظة ومستشفى المنيا الجامعى والتأمين الصحى ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ومركز المنيا للأورام، وسيتم إصدار بيان يومى بعدد الأسرة والحضانات وأجهزة العناية المتاحة بكل مستشفى .

وأضاف أن الهدف الأساسى من تفعيل غرفة الطوارئ تخفيف العبء على المستشفيات وتوجيه المريض للمكان الصحيح المتاح به الخدمة الطبية التى يرغبها، كبديل للعشوائية والفوضى فى توزيع الحالات.

من ناحية أخرى، نظمت المديرية دورة تدريبية حول آليات التنفس الصناعى للأطفال وحديثى الولادة لتدريب 20 طبيبا من جميع التخصصات للأطفال، كما أقامت دورة حول آليات التنفس الصناعى بالعناية المركزة لتدريب 18 طبيبًا من تخصصات الصدر والقلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365