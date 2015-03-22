حبس أمين شرطة سهل الاستيلاء على "توك توك" محجوز على ذمة قضية بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز شرطة البلينا بسوهاج، حبس "ر.ج.ح" أمين شرطة من قوة نقطة شرطة برديس 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتسهيله الاستيلاء على مركبة "توك توك" لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بحبس أمين شرطة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات بمعرفة العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب وقيادة الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا باكتشاف الملازم أول إبراهيم حداد محمد رئيس نقطة شرطة برديس التابعة لمركز البلينا وجود اختلاف فى المواصفات الخارجية لإحدى الدراجات النارية السابق حجزها على ذمة القضية رقم 1663 جنح مرور البلينا لسنة 2014 والمضبوطة حيازة "الطيب.ى.أ" ويقيم بناحية الباسكية دائرة المركز أثناء التتميم على المركبات المحجوزة بديوان النقطة، وما أسفرت عنه جهود البحث الجنائى من ضبط المذكور أثناء قيادته الدراجة النارية "توك توك".

وبمواجهته قرر بأنه توجه للنقطة للاستعلام عنه وتقابل مع أمين الشرطة "ر.ج.ح" من قوة النقطة والذى سهل له استبدال التوك توك بآخر قديم نظير تقاضيه مبلغ "1500" جنيه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل ذلك لوجود خلافات بينه وبين سائقى التوك توك بالمنطقة، وتم تحرير المحضر رقم 339 إدارى مركز شرطة البلينا.