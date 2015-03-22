القضاء الإدارى يلزم مديريات الإسكندرية بصرف حافز الإثابة لـ400 موظف

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بأحقية 400 موظف من العاملين بالإدارات والوحدات المحلية والمديريات بالإسكندرية فى الحصول على حافز "الإثابة" بنسبة 75% من أساسى المرتب بدلا من 25%.

أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عرفة.

وقالت المحكمة - فى حيثيات حكمها فى الدعاوى التى أقامها الموظفون - إن "حافز الإثابة كان يصرف بنسبة 25% من أساسى المرتب قبل صدور القانون 114 لسنة 2008 تنفيذا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 الذى قرر رفعه إلى نسبة 75% من أساسى المرتب، إلا أن جهة العمل رفضت صرف نسبة هذه الزيادة للموظفين بعد صدور القانون الذى أقرها، الأمر الذى يستلزم إلزامها بصرف الزيادات المستحقة للموظفين تأسيسًا واستنادا على القانون المشار إليه".