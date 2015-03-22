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المتحدث العسكرى: مقتل 45 إرهابيا فى حملات أمنية بسيناء خلال 5 أيام

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المتحدث العسكرى: مقتل 45 إرهابيا فى حملات أمنية بسيناء خلال 5 أيام المتحدث العسكرى: مقتل 45 إرهابيا فى حملات أمنية بسيناء خلال 5 أيام
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات خلال الفترة من 16 – حتى 21/ 3 / 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، والتى أسفرت عن مقتل (45) إرهابيا نتيجة لأعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات.

وأوضح المتحدث العسكرى، أنه تم ضبط (5) أفراد مطلوبين أمنياً و(82) مشتبها بهم وتدمير (16) مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، و(42) عربة أنواع - وعدد (53) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية .

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه تم تفجير (13) عبوة ناسفة بنيران القوات، تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية فى أماكن متفرقة لاستهداف القوات أثناء إدارة أعمال القتال .


>أخبار مصر العاجلة.. الجيش يدمر 194 نفقا حدوديا بسيناء خلال 45 يوما
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