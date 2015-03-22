«وزارة الزراعة» تسمح بصيد وتصدير «الضفادع» للخارج

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا، بالسماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمى وأجزائها من النوع ( رانا RANA ESCULENTA)، وذلك لمدة عامين متتاليين وينتهى القرار في مارس 2017، مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر “أبريل ومايو ويونيو، من كل عام، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 1989 الخاص بتصدير الضفادع وأجزائها وتعديلاتها.

وقضى القرار بأن يكون التصدير بنظام الكوتة على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة عن ثلاثين طنا سنويا.

وصدر القرار في 5 مارس 2015،، وتم نشره، اليوم الأحد، بالعدد رقم 66، للعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.