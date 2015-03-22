دراسة: الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج مرض السكر من النوع الثانى

كشفت دراسة جديدة لأول مرة، إمكانية أن تعكس الخلايا الجذعية مرض السكر من النوع الثانى.

وفى وقت سابق، كان عدد من الباحثين قد كشف إمكانية عكس الخلايا الجذعية مرض السكر النوع الأول بين فئران التجارب، فقد أثبتت الأبحاث التى أجراها العلماء فى جامعة "كولومبيا" البريطانية، إمكانية علاج مرض السكر النوع الثانى بالشكل الفعال مع مزيج من الخلايا الجذعية وعقاقير علاج السكر التقليدية.

وعادة ما يحدث مرض السكر النوع الثانى فى مرحلة البلوغ، وهو ما يمثل أكثر من 90% من حالات السكر، وغالبا بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والسمنة.

وقد أجريت الأبحاث فى قسم العلوم الخلوية والفسيولوجية على مجموعة من الفئران وضعت على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية من خلال تحفيز ممن يعانون من مرض السكر من النوع الثانى لعدة أسابيع، من خلال خلايا تشبه البنكرياس التى كانت قد نمت من الخلايا البشرية وزرعها جراحيا فى الفئران.

وأوضحت الأبحاث أن الفئران التى تلقت مجموعة من الخلايا الجذعية مع واحد من ثلاثة عقاقير لعلاج مرض السكر، تحسنت بينهم أعراض مرض السكر لتتراجع بينهم خطر العمى والنوبات القلبية والفشل الكلوى.