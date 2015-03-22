أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج مرض السكر من النوع الثانى

Google+ Print
دراسة: الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج مرض السكر من النوع الثانى دراسة: الخلايا الجذعية يمكن أن تعالج مرض السكر من النوع الثانى
كشفت دراسة جديدة لأول مرة، إمكانية أن تعكس الخلايا الجذعية مرض السكر من النوع الثانى.

وفى وقت سابق، كان عدد من الباحثين قد كشف إمكانية عكس الخلايا الجذعية مرض السكر النوع الأول بين فئران التجارب، فقد أثبتت الأبحاث التى أجراها العلماء فى جامعة "كولومبيا" البريطانية، إمكانية علاج مرض السكر النوع الثانى بالشكل الفعال مع مزيج من الخلايا الجذعية وعقاقير علاج السكر التقليدية.

وعادة ما يحدث مرض السكر النوع الثانى فى مرحلة البلوغ، وهو ما يمثل أكثر من 90% من حالات السكر، وغالبا بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والسمنة.

وقد أجريت الأبحاث فى قسم العلوم الخلوية والفسيولوجية على مجموعة من الفئران وضعت على نسبة عالية من والسعرات الحرارية من خلال تحفيز ممن يعانون من مرض السكر من النوع الثانى لعدة أسابيع، من خلال خلايا تشبه البنكرياس التى كانت قد نمت من الخلايا البشرية وزرعها جراحيا فى الفئران.

وأوضحت الأبحاث أن الفئران التى تلقت مجموعة من الخلايا الجذعية مع واحد من ثلاثة عقاقير لعلاج مرض السكر، تحسنت بينهم أعراض مرض السكر لتتراجع بينهم خطر العمى والنوبات القلبية والفشل الكلوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365