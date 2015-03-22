مقتل 7 تكفيريين وضبط 8 آخرين وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بالعريش

أسفرت حملة أمنية موسعة بجنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل 7 تكفيريين والقبض على 8 مشتبه فيهم، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وأوضح مصدر أمني أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، واستخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر الارهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، وأسفرت عن مقتل 7 تكفيريين والقبض على 8 أشخاص من المشتبه فيهم، جاري فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم في الأحداث.

أضاف المصدر أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وهي 6 منازل و 12 عشة ومخزن متفجرات و 4 سيارات و7 دراجات بخارية.

ومن جهة أخرى، تم التحفظ على 4 سيارات من أنواع مختلفة، وجاري فحصها عن طريق الجهات المعنية.

أ.ش.أ