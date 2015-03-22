تفكيك عبوتين هيكيلتين زرعهما إرهابيون خلف أحد الفنادق بكرداسة

قام خبراء المفرقعات بالجيزة، صباح اليوم الأحد، بتفكيك عبوتين هيكليتين زرعهما إرهابيون خلف أحد الفنادق الكائنة بطريق إسكندرية الصحراوى دائرة قسم كرداسة، وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه، وتم تفكيك العبوتين دون العثور على أى مواد متفجرة بمحيط المكان.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى جسم غريب خلف أحد الفنادق بالكيلو 4.30 بطريق إسكندرية الصحراوى.

على الفور انتقل العقيد إبراهيم حسين، مفتش المفرقعات، وبالفحص تبين العثور على عبوتين هيكليتين خلف أحد الفنادق عبارة عن ماسورتين بلاستيك موصلين بتايمر وبهما أسلاك كهربية ولا توجد بهما أى مواد متفجرة وتم التعامل معهما بمدفع المياه.