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الخارجية تؤكد مجددا: أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر

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الخارجية تؤكد مجددا: أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر الخارجية تؤكد مجددا: أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر
جددت التأكيد على الارتباط العضوى لأمن منطقة الخليج بالأمن القومى المصرى، جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أكدت فيه أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر.

أوضح البيان أن مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة التى تشهدها الأمة العربية فى الفترة الحالية والتحديات الجسام التى باتت تمزق أوصال تلك الأمة، وتهدد بقاء الدول العربية ذاتها، وتمس بشكل مباشر الأمن القومى العربى، فى ظل أوضاع سياسية وأمنية تتسم بالسيولة واستشراء مخاطر ظاهرة الإرهاب.

أضاف البيان أن مصر وانطلاقا من مسئوليتها التاريخية تجاه أمتها العربية وإدراكا منها لخطورة التحديات غير المسبوقة التى تهدد الأمن القومى العربى، وبصفة خاصة أمن منطقة الخليج، فإنها تجدد التأكيد بأنها لا يمكن أن تقبل أو تسمح بالمساس بهما انطلاقا من ارتباطهما العضوى بالأمن القومى المصرى، واعتبار أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر.

وجدد البيان تأكيد مصر والتزامها باستمرار العمل والتعاون الوثيق مع الأشقاء العرب لمواجهة التهديدات والمخاطر القائمة بما يصون الأمن القومى العربى، وبصفة خاصة أمن الخليج.


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