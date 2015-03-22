«الإسكان» تبدأ طرح تنفيذ 60 ألف وحدة فى «مشروع المليون» بـ8 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية على شركات المقاولات، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة” فى 8 مدن جديدة، ليبدأ التنفيذ الفعلى لها بداية العام المالى المقبل.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير وتنمية المدن، إن الجزء الأكبر من هذه الوحدات، سيكون من نصيب مدينة 6 أكتوبر، لصالح أهالى محافظة الجيزة، حيث سيتم تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة، موضحا أن المدينة بها 13 ألف وحدة جاهزة، سيتم طرحها للحجز خلال الشهر المقبل، وقامت بتنفيذها القوات المسلحة ضمن المنحة الإماراتية.

وأضاف المهندس كمال فهمى، فى تصريحات صحفيه له اليوم أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة فى مدن العاشر من رمضان، لأبناء محافظة الشرقية، و15 مايو لأبناء محافظة القاهرة، ودمياط الجديدة، بجانب مدن الصعيد وهى أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة لأبناء سوهاج، وقنا الجديدة لأبناء محافظة قنا، وطيبة الجديدة لأبناء محافظة الأقصر.

وأشار المهندس كمال فهمى، إلى أن مدن الصعيد سيتم طرح وحدات ذات مساحة 70 مترا “غرفتين وصالة”، وفقا لرغبة المحافظين، لتناسب دخول المواطنين فى هذه المحافظات، على أن تكون كاملة التشطيب والمرافق بجانب توفير كل الخدمات أيضا.