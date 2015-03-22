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تنفيذ 38 قرار إداري بإزالة التعديات بمراكز سوهاج‎

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تنفيذ 38 قرار إداري بإزالة التعديات بمراكز سوهاج‎ تنفيذ 38 قرار إداري بإزالة التعديات بمراكز سوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 38 قرار إداري بدائرة المديرية بيانهم.

فى مركز شرطة طهطا تم تأمين إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1180 إداري المركز لسنة 2015.

فى مركز شرطة البلينا، تم تأمين إزالة عدد ” 6 ” حالة تعدي علي أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1631 إداري المركز لسنة 2015 ،

فى مركز شرطة دار السلام تم تأمين إزالة 8 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1126 إداري المركز لسنة 2015.

ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.

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