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محافظ كفر الشيخ يشارك العمال فى تنظيف الشوارع

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محافظ كفر الشيخ يشارك العمال فى تنظيف الشوارع محافظ كفر الشيخ يشارك العمال فى تنظيف الشوارع
تشهد منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حملة نظافة يقودها الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، يشاركه فيها اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من عمال النظافة.

ويشارك المحافظ فى نظافة الشوارع بالمكنسة فى حى السلخانة حتى مسجد الفلاحين بتواجد عمال النظافة وعدد من الشعبيين.

جدير بالذكر أنه رغم تعاقب المحافظين على محافظة كفر الشيخ، فلم ينزل أحد المسئولين للشوارع ويشارك فى حملات النظافة، إلا اللواء مهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية الأسبق، رافقه كل وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات، والثانى الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ الحالى، الذى أعلن مشاركته لحملة النظافة اليوم، لتشجيع أهالى كفر الشيخ على النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع.

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مصر 365