السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسوهاج وضبط 4 أشخاص حطموا سيارة شرطة(تحديث)

تمكن ضباط وحدة مباحث شرطة طهطا من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتى عبد المعتمد وصابر بناحية منطقة ساحل طهطا دائرة القسم، والتى قام على أثرها أحد أطراف المشاجرة بإلقاء الطوب والحجارة على القوات، مما تسبب فى حدوت تلفيات بسيارة الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2309 جنح قسم طهطا .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين دون إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد مجلى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة بناحية ساحل طهطا بين بعض أفراد عائلتى عبد المعتمد، وصابر دائرة القسم وحال وصول القوات لمكان المشاجرة فوجئت القوات بقيام أحد طرفى المشاجرة الذى كان يعلو أسطح المنازل بإلقاء الطوب والحجارة عليهم، وقيام أحدهم بإطلاق بعض الأعيرة النارية لمنع القوات من الفصل بين طرفى المشاجرة، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وحدثت تلفيات بالسيارة رقم 2265 / 11 ب شرطة تابعة لوحدة مباحث القسم عبارة عن كسر الزجاج الأمامى وتطبيق برفرف السيارة الأيمن.

وأسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم عن تحديد المتهمين بإلقاء الطوب والحجارة وهم: محمد السيد عبد المعتمد وطارق السيد عبد المعتمد وصبحى السيد عبد المعتمد وسناء محمد حنفى أحمد.

كما تم تحديد مطلق الأعيرة النارية وهو وليد السيد عبد المعتمد والمسجل جنائياً شقى خطر فئة "أ" فرض سيطرة جارى ضبطهم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر تكليف المهندس الفنى لفحص السيارة المشار إليها لبيان ما بها من تلفيات وتقدير قيمتها .

وتنفيذا لقرار النيابة العامة تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط وليد السيد عبد المعتمد 28 عاما عاطل وبحوزته بندقية خرطوش ماركة COBaLT عيار 12 تحمل رقم 28231 وطارق السيد عبد المعتمد لطفى 20 عاطل وسناء محمد حنفى أحمد 50 سنة ربة منزل وحسام السيد عبد المعتمد لطفى 17 سنة عامل وبحوزته " سلاح أبيض و كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط باقى المتهمين.

>على جانب آخر، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج من ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وذخائر بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا من ضبط أسلحة وذخائر بحملة أمنية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات تمكن الرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب شريف عبدالمحسن معاون أول المباحث من ضبط محمد .أ.م. عامل ويقيم بناحية الصوامعة غرب مركز طهطا وبحوزته بندقيه إسرائيلى وخزنتين وفرد روسى 123 طلقة من ذات عيار البندقية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.